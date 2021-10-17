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17 Ekim 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 14:15:00

Karayılan'ın talimatlarını yerine getiriyordu! Sidar Farkin Amed öldürüldü

Kaynak: TRT Haber

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Son Dakika Haberleri.. Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin “gri kategoride” yer alan Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.

Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi

Teröristin, Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle "GRİ" kategoride yer alan 'Sidar Farkin Amed' kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

ÖZEL EĞİTİM ALMIŞ

Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direkt talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı tespit edildi.

Yine EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi.

Etiketler : Eren Operasyonları sırnak EYP ve bomba uzmanı Fırat Gizlenç
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