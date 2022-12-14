Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
Kaynak: AA
İlaç fiyatlarına yeni düzenleme getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı." dedi.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.
Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:
BAKAN KOCA: İLK ADIM ATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kararla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.
İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin. pic.twitter.com/lXDDMG8hem— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 13, 2022
- Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
- Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında avro kuru yüzde 36,77 arttırıldı
- Mersin merkezli 88 dolandırıcılık şüphelisine yönelik operasyon
- "Sahte içkiye yönelik düzenlenen "Zincir 2" operasyonunda 176 şüpheli gözaltına alındı"
- Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme
- Meteoroloji'den turuncu alarm! Sağanak ve kar yağışı uyarısı!