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14 Aralık 2022 Çarşamba 07:52:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 07:52:00

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç fiyatlarına yeni düzenleme

Kaynak: AA

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İlaç fiyatlarına yeni düzenleme getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı." dedi.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

BAKAN KOCA: İLK ADIM ATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından kararla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Beşeri Tıbbi Ürünleri Türk Lirası Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete
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