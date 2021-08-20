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20 Ağustos 2021 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 09:15:00

Karar Resmi Gazete'de: 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Kaynak: AA

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
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