Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 'Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir' denildi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" iddiasında bulunmuştu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kısa süre içinde yaptığı açıklamada herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, pasaportun aktif olduğunu belirterek Karamollaoğlu'nu yalanladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na verilen diplomatik pasaportunun aktif olduğu bildirildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.
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