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05 Nisan 2023 Çarşamba 08:28:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 08:28:00

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seccade pozunu aklamaya çalıştı

Kaynak: Sabah

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6'lı koalisyonun ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken seccade pozunu aklamaya çalıştı. Bir televizyon programında konuşan Karamollaoğlu, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuların hiçbirisinde beni rahatsız edecek bir yaklaşım görmedim, duymadım." dedi.

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüntülere vatandaşlardan tepki gelirken, 7'li koalisyon üyeleri ve sosyal medya tetikçileri saygısızlığı hafifletmeye çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da skandal sonrası yaptığı açıklamalarda vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi.

Saadet Partili bazı isimler tarafından "Mücahid" ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığını hafifletmeye çalışanlar korosuna Temel Karamollaoğlu da katıldı. Karamollaoğlu verdiği tuhaf örnekle adeta pes dedirtti.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AKILALMAZ ÖRNEK: BAZI YERLERDE BU OLUYOR

Karamollaoğlu, "Bazı yerlerde bu oluyor. Gidin Suudi Arabistan'da onlar mescide kendi ayakkabıları ile girmekte mahsur görmezler. Çünkü, mühim olan nokta secde edilen yerin temiz olmasıdır. Ayakkabın temiz ise bir mesele yoktur." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu katıldığı programda, Kılıçdaroğlu için 'Herhangi bir dine saygısızlığı, insanların inançlarıyla ilgili eleştirisi sizi rahatsız eden böyle bir durum oldu mu?' şeklindeki bir soruya da, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu konuların hiçbirisinde beni rahatsız edecek bir yaklaşım görmedim, duymadım." yanıtını verdi.

Etiketler : Temel Karamolloğlu Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı

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