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11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:35:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:35:00

Karaman'da 'Ayasofya Camii' için şükür duası yapıldı

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Karaman Sivil Toplum Platformu, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Karaman Sivil Toplum Platformu, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla öğle namazının ardından şükür duası programı düzenledi.

Aktekke Camisi'nde bir araya gelen platform üyeleri, öğle namazının ardından Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okuyarak şükür duası etti.

Platform Başkanı Yunus Özdemir, yaptığı konuşmada, Ayasofya Camisi'nin zincirlerinin kırılarak ibadete açıldığını söyledi.

Ayasofya'da artık saf tutarak namaz kılacaklarını aktaran Özdemir, "Rabb'imize ne kadar şükretsek azdır. Yıllardır İslam aleminin, Müslümanların, bütün milletin özlemi olan, Fatih'in emaneti olan Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına dünya gözüyle şahit olduk. Nasıl ki bayrağımız, ezanımız sembol ise Ayasofya Camisi'nin de bu toprakların Müslüman yurdunun olmasının mührüdür. Allah'a hamd olsun buna tanık olduk. Bunun için şükrediyoruz." diye konuştu.

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