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06 Nisan 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:35:00

Beyoğlu katlı metruk binada çökme meydanda geldi

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Son Dakika Haberleri.. Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı

Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı

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