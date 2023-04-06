Beyoğlu katlı metruk binada çökme meydanda geldi

Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı
06 Nisan 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:35:00
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Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı