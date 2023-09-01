Karadenizli balıkçılar Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen denizin mevsimlik işçileri Marmara Denizi'ne ağ atıp nasiplerini arayacak. Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

