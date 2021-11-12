Roketler arka arkaya ateşlendi

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12 Kasım 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 15:19:00

Karadeniz'de tarihi gün! Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi test edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

MSB, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı TCG Karadeniz Ereğli Ereğli karakol gemileri
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