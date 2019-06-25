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25 Haziran 2019 13:11 | Salı

Karadeniz'de örgütün şifreli telsiz görüşmeleri deşifre edildi

Giresun kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun bölgeyle bağlantılı tüm teröristlerin isimlerini vermesiyle deşifre olan örgüt üyeleri, operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Tunceli'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan, İçişleri Bakanlığı'nca 'Arananlar Listesi'nde 'gri' kategoride yer alan sözde dersim saha basın sorumlusu 'Rızgar' kod adlı Abdülkerim Avras'ın, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu'nun şifreli telsiz görüşmelerini hazırlayan kişi olduğu belirlendi. Örgütün Karadeniz'deki tüm şifreli telsiz görüşmeleri de deşifre edildi.

Karadeniz kırsalında son 5 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarda PKK'ya büyük darbe vurulurken, bölgeden kaçan ve bölgeyle bağlantıda olduğu belirlenen teröristler de, bulundukları kentlerde tek tek etkisiz hale getiriliyor. Tunceli'de son 2 günde yürütülen operasyonlarda öldürülen 4 terörist arasında yer alan, PKK'nın sözde dersim saha basın sorumlusu 'Rızgar' kod adlı Abdülkerim Avras'ın, Karadeniz'le bağlantıları da ortaya çıkarıldı. Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olan 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu'nun, bölgeyle bağlantılı tüm teröristlerin isimlerini vermesiyle deşifre olan örgüt, dağılıyor. 
 
Dudkanlu'nun ifadeleri doğrultusunda Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında 25'e yakın sığınak, silah ve erzak deposu da tek tek ele geçirilerek imha edildi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin başarılı operasyonlarıyla 12 Eylül 2018 tarihinde Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 1 terörist öldürülürken, aynı grupta yer alan 3 terörist de yaralı olarak Tunceli kırsalına kaçtı. 4 kişilik terörist gruba takviye için Abdülkerim Avras'ın da geleceği, ancak bölgede grubun bozguna uğratılması üzerine korkudan Tunceli'den çıkamadığı belirlendi.
 
ŞİFRELİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİ DEŞİFRE EDİLDİ
 
Tunceli üzerinden Karadeniz kırsalına gelen ve bulunduğu bölgede teröristlerin şifreli telsiz görüşmelerini hazırlayan Abdülkerim Avras'ın aynı zamanda suikastçı olduğu da ortaya çıktı.  Tunceli kırsalında 2014 yılında sabotaj ve suikast eğitimi alarak Karadeniz kırsalına gönderilen terörist gruplarının da şifreli telsiz görüşmelerini planlayan Abdülkerim Avras'ın, 1 Ekim 2016 tarihinde Giresun'un Çanakçı ilçesinde çıkan çatışmada yaralanarak kaçtığı, Tunceli'de bu yılın Mayıs ayında öldürülen, örgütün sözde Karadeniz eyalet sorumlusu, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'mavi' kategoride yer alan 'Doğa-Serhat' kod adlı Celal Kaya ile de bağlantıları belirlendi. Abdülkerim Avras'ın, halen Karadeniz kırsalında aranan, `Rızgar´ kod adlı Reşit Ertuş ile `Rojhat Ankara´ kod adlı Rahman Sümer´le telsiz bağlantısı kurup kurmadığı da araştırılıyor. Bu arada örgütün Karadeniz'deki tüm şifreli telsiz görüşmeleri de deşifre edildi. 
 
Karadeniz'de 5 ilde bin 800 JÖH, komando ve Polis Özel Harekat (PÖH) timinin katıldığı operasyonlar sürüyor.

(DHA)

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