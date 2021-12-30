Karadeniz'de kesintisiz bağlantı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı. Türkiye'de bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin km'ye çıkarıldığını belirten Erdoğan, "Aşılmadık dağlar, geçilmedik nehirler bırakmadık" dedi. Erdoğan, "Türkiye bu altyapısı ile hedeflerine kararlılık ile ilerlemektedir. Hedefimiz ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokarak küresel ölçekte söz sahibi bir ülke haline getirmektir. İnşallah ekonomideki hedefimize ulaşarak bu altyapının hakkını vereceğiz. 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız" dedi.

MODERN KALKINMA

Eğitimden sağlığa, enerjiden haberleşmeye, diğer tüm alanlarda da benzer yatırımlarla ülkenin çehresini değiştirecek adımlar atıldığını kaydeden Erdoğan, "Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye mi yaptık. Bu yatırımları asıl büyük atılımlarımızın alt yapısı olarak planladık ve hayata geçirdik. Hamdolsun bugün Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında. Hem en kapsamlı hem en yeni, hem de en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

BU YÜRÜYÜŞE KATILIN

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Ülkemizi, 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

KARBON SALINIMINI AZALTACAK TÜNEL

Tünelle ilgili bilgiler veren Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Tünelin Güney ve Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirecektir. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3, 4 km yaklaşan bu proje Erzurum-Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir."

18 MİLYON LİRA TASARRUF

Ülkeye 18 milyon liraya yakın tasarrufun yanında karbon salınımı 230 ton azaltacak bu tünelin çevrenin korunmasına da katkı yapacağını bildiren Erdoğan, "2 şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız hızlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısında uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır" dedi.