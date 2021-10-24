VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
24 Ekim 2021 Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
Nijerya, dijital para birimi 'e-Naira'yı yarın piyasaya sürecek
"El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır"
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerine fırtına engeli
Bakan Soylu'dan sert tepki! "İnsanda biraz yüz olur"
Karabağ topraklarında bir ilk!
İşte 10 elçinin Kavala çağrısının arkasındaki güç!
9. Boğaziçi Film Festivali Başladı
Kabine yarın toplanıyor! Kritik başlıklar masada
Çin'in Kovid-19 planı deşifre oldu!
Türkiye'den Dubai çıkarması!
Gözler Suudi Arabistan'dan gelecek kararda!
MSB duyurdu! Bir saldırı girişim daha engellendi
Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Bakan Soylu duyurdu! ''Meclis'teki arkadaşlarınıza bırakırız''
Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber!
Türkiye'den büyük altın rezervi keşfi! Ve tarih belli oldu
Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!
Ordu'da büyük skandal. Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
24 Ekim 2021 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 20:07:00

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kar uyarısı yapıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, Ege ve iç kesimlerde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklığı karadeniz marmara doğu anadolu kar uyarısı
Karton üzerinde yattım

Karton üzerinde yattım
2 yıl sonra stüdyoya

2 yıl sonra stüdyoya
Senfonik gece

Senfonik gece
Birbirlerini takipten çıktılar

Birbirlerini takipten çıktılar
Birce kendi markasını kurdu

Birce kendi markasını kurdu
"Kız babası olarak daha da duygulandım"

"Kız babası olarak daha da duygulandım"
Berlin Kapalıçarşı'da

Berlin Kapalıçarşı'da
Sportif anne

Sportif anne
Şırnak'ta yoğun ilgi

Şırnak'ta yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER