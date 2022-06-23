Türkiye ve İngiltere'den tahıl koridoruna dair açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Tahıl koridoru) Onların daveti üzerine Moskova'ya askeri heyetimiz gitti. O görüşmelerin yapıcı olduğunu söyleyebilirim. Ukrayna tahılının veya herhangi ürünün Rusya ve başka ülke tarafından alınıp illegal şekilde satılmasına da karşıyız. Türkiye olarak bize gelmesine de müsaade etmeyiz.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: (Ukrayna'daki tahıl krizi) Sorun çözülmezse bu limanlardan tahıllar çıkartılmazsa ciddi bir açlığa sebep olacak.

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