Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgazın evlere ulaşması için ilk adım atıldı.

Gazı taşıyacak borular, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle birlikte denize döşenmeye başladı.

Tören sonrası TRT Haber özel yayınına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının evlere ulaşması için yapılan denize boru hattı döşeme projesine ilişkin detayları aktarırken bulunan gazın fiyatlara olacak etkisine de değindi.

'Çıkarılacak olan Karadeniz gazı vatandaşın cebine nasıl yansıyacak' sorusunu yanıtlayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"KARADENİZ GAZI ÇOK DAHA UYGUNA GELECEK"

"Bugünkü fiyatlara baktığımızda Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek gibi görünüyor. Hem devletimiz hem vatandaşımız kazanacak. Yıllarca yerli kaynağa, petrole gaza bu ülke hasret. Biraz daha sabırlı olalım, bunun karşılığını hep birlikte alacağız.

Bazen bize de diyorlar, gazı buldunuz ama hala fiyatlarda bir indirim yok diye. Gazı bulduk ama daha onu çıkaracağız, üreteceğiz ve sisteme basacağız. Ondan sonra bunları konuşmaya başlayacağız. Vatandaşımız müsteri olsun, bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek. Bu gaz hepimizin. İnsanımız bu gazı mutfağında kullanınca hissedecek."