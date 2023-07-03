Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
Kaynak: AA
Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye ile ülkesi arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine işaret etti.
Karadağ Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milatovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.
Milatovic, kabulde yaptığı konuşmada, Karadağ ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilere ekonomik işbirliğinin de eşlik ettiğini belirtti.
İki ülke arasında doğrudan uçuş sayısındaki artıştan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Milatovic, bu sene başlayacak Ankara-Podgoritsa arasındaki uçak seferlerinden de mutlu olduğunu dile getirdi.
Milatovic, "Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.
- Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
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