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Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
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03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:10:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:10:00

Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz

Kaynak: AA

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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye ile ülkesi arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine işaret etti.

Karadağ Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milatovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.

Milatovic, kabulde yaptığı konuşmada, Karadağ ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilere ekonomik işbirliğinin de eşlik ettiğini belirtti.

İki ülke arasında doğrudan uçuş sayısındaki artıştan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Milatovic, bu sene başlayacak Ankara-Podgoritsa arasındaki uçak seferlerinden de mutlu olduğunu dile getirdi.

Milatovic, "Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.

Etiketler : ekonomik işbirliği Türkiye-Karadağ ilişkileri Jakov Milatovic
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