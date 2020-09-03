Karabük'te bir apartmana karantina kararı

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dostlar Sitesi Karanfil Apartmanı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen apartmanda birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 14 gün karantina kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Apartmanda giriş çıkışların sınırlandırıldığının aktarıldığı açıklamada, burada oturan kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde çalışanların karantina süresince izinli sayılacağı aktarıldı.