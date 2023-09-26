26 Eylül 2023 Salı 20:48:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 20:48:00
Karabağ'daki patlamada can kaybı 125'e yükseldi
Kaynak: IHA
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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125'e yükseldi.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi'de dün yakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı 125'e yükseldi.
- Karabağ'daki patlamada can kaybı 125'e yükseldi
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