VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Meşru hedefler vuruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in arkadaşına arazi satıldığı iddialarını yalanladı
Togg CEO'su Karakaş: İş ortaklarımızla mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
20 Eylül 2023 Çarşamba 15:17:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 15:17:00

Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama

ABONE OL

Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de "İş Dünyası ile istişare Toplantısı"nda konuştu. Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz." dedi.

Etiketler : Azerbaycan ateşkes Cevdet Yılmaz
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX