20 Eylül 2023 Çarşamba 15:17:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 15:17:00
Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz.' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de "İş Dünyası ile istişare Toplantısı"nda konuştu. Karabağ'daki ateşkes kararıyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Azerbaycan'ın attığı adımları destekliyoruz." dedi.
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