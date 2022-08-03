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03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:20:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21:00

Kara sınır kapılarındaki ticari araç trafiği Kovid-19 öncesi döneme yaklaşıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin kara sınır kapılarındaki hareketlilikte Kovid-19 salgını öncesi döneme dönülüyor. Yılın ilk yarısında bu kapılardan giriş-çıkış yapan toplam araç sayısı 4,2 milyona yaklaşırken, ticari araç sayısı 2,3 milyonu geçti.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ticaretindeki hareketlilik, kara sınır kapılarındaki geçişlere de yansıyor.

Türkiye'nin kara sınır kapılarından geçen toplam araç sayısı Kovid-19 salgınından önceki yıl olan 2019'da 7 milyon 638 bin, ticari araç sayısı ise 3 milyon 697 bin olarak gerçekleşti. Bu dönemde kara sınır kapılarından geçen yolcu sayısı ise 27 milyon 565 bini aştı.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de ise bu sayılarda gözle görülür düşüş yaşandı. Söz konusu yılda kara sınır kapılarından geçen toplam araç sayısı 5 milyon 132 binde kalırken, ticari araç sayısı 3 milyon 438 bin, yolcu sayısı ise 7 milyon 624 bin oldu.

Kara sınır kapılarından geçen toplam araç sayısı salgının etkilerinin azalmasıyla geçen yıl yeniden yükselişe geçti. Kara sınır kapılarından geçen toplam araç sayısı 2021'de 4 milyon 237 bini ticari araç olmak üzere 6 milyon 890 bin 45'e yükseldi. Kara sınır kapılarından geçen yolcu sayısı ise 14 milyon 93 bini buldu.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise kara sınır kapılarından geçen toplam araç sayısı 4 milyon 178 bin 502 oldu. Bu araçların 2 milyon 108 bin 721'i giriş, 2 milyon 69 bin 781'i çıkış yaptı.

Aynı dönemde kara sınır kapılarından geçen ticari araç sayısı ise 2 milyon 365 bin 957 oldu. Bu geçişlerin 1 milyon 182 bin 953'ü giriş, 1 milyon 183 bin 4'ü de çıkış olarak gerçekleşti.

Kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan ticari araçlarda ilk sırada 2 milyon 76 bin 541 ile tır-çekici-dorse-römork grubu yer aldı. Bu dönemde giriş-çıkış yapan kamyon sayısı 242 bin 326, tanker sayısı ise 47 bin 90 oldu.

En fazla araç Kapıkule'den geçti

Yılın 6 aylık döneminde en fazla araç geçişi yapılan kara sınır kapısı, 1 milyon 226 bin 315 ile Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Bu kapıyı 857 bin 664 giriş-çıkışla Habur Gümrük Kapısı izledi. Toplam araç giriş-çıkışında üçüncü sırada ise 417 bin 17 ile Hamzabeyli Gümrük Kapısı yer aldı. Bu kapının ardından 300 bin 112 geçişle Sarp Gümrük Kapısı geldi.

Bu dönemde en fazla ticari araç geçişi yapılan sınır kapısı ise 656 bin 195 ile Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı oldu. Burayı 513 bin ticari araçla Kapıkule, 234 bin araçla Hamzabeyli Gümrük Kapısı izledi. Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçen ticari araç sayısı ise 188 bin olarak kayıtlara geçti.

Yolcu sayısı geçen yıla yaklaştı

Kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan otomobil sayısı ilk 6 ayda 61 bin 879 oldu. Otobüs sayısı 1 milyon 731 bin 549, diğer araç sayısı da 19 bin 117 olarak hesaplandı.

Kara sınır kapılarından geçen yolcu sayısı da bu dönemde 11 milyon 181 bin 344 oldu. Bu sayı 2021 sonu itibarıyla 14 milyonu aşmıştı.

Bu dönemde en fazla yolcu geçişi 3 milyon 12 bin 270 ile Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleşti. Bu kapıyı 2 milyon 189 bin 470 yolcuyla Habur Gümrük Kapısı, 1 milyon 570 bin 478 yolcuyla Sarp Gümrük Kapısı takip etti.

Etiketler : Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gümrük Kapısı Otobüs sayısı
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