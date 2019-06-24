24 Haziran 2019 09:59 | Pazartesi
Son dakika... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 32 kişi hakkında gözaltı
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin "ankesör" soruşturmasında, 30 subay ile 2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika.... AK Parti'den önemli toplantı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
- AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Toparlanın gitmiyoruz
- Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
- Son dakika... YSK Başkanı Sadi Güven kesin sonuçları açıkladı
- Vatandaş İmamoğlu’nun 5 yıllık görev sürecinde vaatlerinin takipçisi olacak