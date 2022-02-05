Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı TB2'ler teslim edildi

Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi
Kaynak: AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.
Semalarmızda hür ve özgür...✈️����@BaykarTech üretimi #BAYRAKTAR TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 5, 2022
Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA'larda yerli imkanlarla ürettiğimiz #CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/iVK3SVSygq
Demir, teslim edilen SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen CATS kameraların kullanıldığının bilgisini verdi.
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