VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı TB2'ler teslim edildi
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde teröristlere ağır darbe
Üniversite Öğrencileri Araştırıyor, Fark Yaratan Projeler TEKNOFEST'te Yarışıyor
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir böyle duyurdu: Hayırlı olsun
Kuruyunca fiyatı 20 misli artıyor: Yaşı 5, kurusu 100 lira
Hindilerini yiyen tilkiyle dost oldu
Sanatla kansere meydan okuyorlar
Başkan Erdoğan dev projenin açılışını yaptı!
Ali Dayı'nın sandalyesi sonsuza kadar ‘rezerve'
Instagram'da anket özelliği yenilendi
Galada ünlüler geçidi
Su'yun Korsan'ı
Doğum gününde vefat etti
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim müjdesi
Teröristlerin korkulu rüyası, Atak helikopterleri bölgede
Milli Savunma Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan parlametosunu sarsan itiraf! "Türkler daha iyisini alacak"
Nafaka davasını kazandı
Sorunları çözdük
Kalplerimiz aynı heyecanla atıyor
Alışverişimi esnaftan yaparım
Adı Bodrum'da yaşatılacak
Hacı Bayram-ı Veli geliyor
05 Şubat 2022 Cumartesi 17:37:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 17:42:00

Kara Kuvvetleri Komutanlığına CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kara Kuvvetleri Komutanlığına, milli görüntüleme sistemi CATS kameralı Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Demir, teslim edilen SİHA'larda yerli imkanlarla üretilen CATS kameraların kullanıldığının bilgisini verdi.

Etiketler : İsmail demir Savunma TB2 siha tsk
Yapılan yanlışı unutmuyor

Yapılan yanlışı unutmuyor
Babam için kabul ettim

Babam için kabul ettim
Dizide ömrü kısa sürdü

Dizide ömrü kısa sürdü
Buzda sömestr keyfi

Buzda sömestr keyfi
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Alice kapalı gişe

Alice kapalı gişe
1 yılda 8 filmde oynadı

1 yılda 8 filmde oynadı
Birkan'la romantik yemek yedik!

Birkan'la romantik yemek yedik!
Kerem gitti, Buğra geldi

Kerem gitti, Buğra geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER