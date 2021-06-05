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05 Haziran 2021 Cumartesi 18:31:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 18:31:00

Kara Kuvvetleri envanterine bir Atak helikopteri daha alındı

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Milli Savunma Bakanlığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine bir Atak helikopterinin daha dahil edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip T-129 Atak helikopterinin envantere alınmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Atak helikopteri sayısının 54'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen Atak Faz-2 ile mevcut "Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri"ne ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı ve radyo frekans karıştırıcı sistemlerle helikopterlerin kendini koruma etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

Etiketler : Bakanlık yerli savunma sanayi radyo frekans
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