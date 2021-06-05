Kara Kuvvetleri envanterine bir Atak helikopteri daha alındı

Kara Kuvvetleri envanterine bir Atak helikopteri daha alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip T-129 Atak helikopterinin envantere alınmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Atak helikopteri sayısının 54'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen Atak Faz-2 ile mevcut "Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri"ne ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı ve radyo frekans karıştırıcı sistemlerle helikopterlerin kendini koruma etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.