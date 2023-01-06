Kara kış kapıda! Dikkat! 'Amansız elli' soğukları geliyor

Dikkat! 'Amansız elli' soğukları geliyor... Aralıksız devam edecek 50 gün sürecek

Soğuk hava dalgası Türkiye'de etkisini göstermeye başlıyor. Uzmanlar tarif verdi. 11 Ocak'tan itibaren amansız elli soğukları yurdumuzda etkili olmaya başlayacak. Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten uzmanlar, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Öte yandan, Meteoroloji 6 Ocak Cuma hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağmur, kar ve sis etkili olacak. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Yozgat ve Giresun çevrelerinin yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

- "11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.

Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 3°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 7°C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA 1°C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 0°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C

Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C

Az bulutlu ve açık yarın parçalı bulutlu

KAYSERİ -5°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

KONYA -4°C, 7°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yarın öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

SAMSUN 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

TOKAT -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

TRABZON 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -12°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM -9°C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -4°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 1°C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık