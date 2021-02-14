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14 Şubat 2021 Pazar 11:05:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 11:05:00

Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına almaya başladı

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İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü.

Görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği İstanbul Boğazı'nda ise kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

Yağış sonrası Tarihi Yarımada, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritleri de beyaza büründü.

Sultanahmet Meydanı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde de kar yağışı etkili olurken, meydan ve çevresinde bazı turistlerin gezdiği görüldü.

Tuzlama çalışması başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

Eminönü Yeni Cami ve çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor, Mısır Çarşısı yakınlarındaki bazı dükkanların da açık olduğu gözlendi.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde de kar yağarken, metrobüs durağının sakin ve trafiğin her iki yönde akıcı olduğu görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerindeki esnaflar dükkanlarının önünü temizlerken, trafikteki araçlar, herhangi bir kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrediyor.

Ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için önceden önlemlerini alan ekiplerin çalışması sonucu ana arterlerde kar yağışı nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

İlçe belediye ekipleri de ara sokaklarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Etiketler : istanbul kar yağışı meteoroloji
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