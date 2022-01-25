Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı bugün de etkisini sürdürecek mi? İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde hayat durma noktasına geldi. Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında, kar yağışı 2 gün daha aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

2 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmiş ve "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 2 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" şeklinde uyarıda bulunmuştu.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde azalan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz ile Konya, Karaman, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN YOĞUN KAR, FIRTINA, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu