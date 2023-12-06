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06 Aralık 2023 Çarşamba 10:26:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 10:26:00

Kapıkule'de 90 milyon TL'lik eşya ele geçirildi

Kaynak: AA

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Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri operasyonda farklı türlerde 90 milyon liralık kaçak eşyaya el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tır mercek altına alındı.

Tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluklar tespit edilen araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Burada yapılan fiziki aramada tırın dorsesinde gümrük beyannamesinde belirtilmemiş, faturasız ve belgesiz halde 102 bin 58 elektronik sigara, 540 cep telefonu, 3 bin 620 elektronik sigara likidi, 36 bin 100 elektronik sigara atomizeri, 4 bin 10 elektronik sigara başlığı, 260 akıllı kol saati ile 853 bin 745 ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Etiketler : kapıkule kaçak eşya operasyon
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