Kapadokya'da şampiyona hazırlığı
Nevşehir'de, Türkiye, Avrupa ve dünya atletizm şampiyonalarına hazırlanan sporcular, pistteki çalışmalarının yanı sıra beden dayanıklılığını artırmak amacıyla Kapadokya'daki engebeli vadilerde antrenman yapıyor.
Farklı kategorilerde madalya sahibi milli atletler ve milli takım adayı sporcular, pandemi sürecinde peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde kros çalışıyor. Milli Takım ve Nevşehir Atletizm Takımı Antrenörü Resul Köstekçi, "Başarılı atletlerin yetiştiği Kenya ve Etiyopya'da arazilerde antrenmanlar yapılıyor, biz de burada Kapadokya'da yapıyoruz. Sporcularımız burada zihinsel olarak da antrenman yapıyor" dedi.
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