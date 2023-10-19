Kanser savaşçısı Ayla ebe

Kanseri yenen Ayla ebe aynı hastalıkla mücadele edenlere destek oluyor.

Edirne'de meme kanserine yakalandıktan sonra gördüğü tedavi ve ailesinin desteğiyle sağlığına kavuşan ebe Ayla Baykal kanser hastalarına destek oluyor. Toplum Sağlığı Merkezinde görevli 46 yaşındaki Ayla Ebe, 2019'de meme kanserine yakalandı.

Tedavilere olumlu yanıt alınması ve ailesinin desteğiyle hastalığı atlattı. Sağlığına kavuşmasının ardından mesleğine dönen Ayla ebe, vatandaşları ve çevresindekileri "kanserin erken teşhisi ve tedavisi" yönünde bilgilendirmeyi sürdürüyor.