12 Haziran 2019 08:00 | Çarşamba
Kandil'in partisi S-400’lere karşı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruldukça paniklemeye ve skandal açıklamalar yapmaya başladı.
CHP'nin ardından PKK'nın siyasi uzantısı HDP de S-400'lerin alınmasına karşı çıktı. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında Temelli, “İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor” diyerek skandal ifadeler kullandı.
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