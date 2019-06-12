Kandil'in partisi S-400’lere karşı

CHP'nin ardından PKK'nın siyasi uzantısı HDP de S-400'lerin alınmasına karşı çıktı. Partisinin TBMM’deki grup toplantısında Temelli, “İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor” diyerek skandal ifadeler kullandı.