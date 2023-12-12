Kandil'e hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadeleri kullanıldı.
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