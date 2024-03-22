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Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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22 Mart 2024 Cuma 10:08:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 10:08:00

Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : kandil pkk terörist terör milli savunma bakanlığı
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