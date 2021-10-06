HDP adına Kandil konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununda muhatap" HDP'dir" açıklamalarının ardından terör örgütü elebaşlarının yuvalandığı Kandil'den, CHP ve HDP'ye öneri geldi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP'nin HDP'ye muhtaç olduğunu belirterek ittifakın devam etmesini söyledi. HDP'nin son seçimlerde CHP'nin önünü açtığını belirten Kalkan, "Mesela HDP'nin bu çıkışı; bazı CHP'liler ters yorumlayabilir ama öyle değil, CHP'lilerin de önünü açtı. Güçlendirdi. İrade kazandırdı. Yoksa AK Parti-MHP'nin koltuk değneği olmuştu yani. Demokratik çıkış, demokratik öncülük tabii ki bir irade kazandırıyor onlara da. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçtırlar. HDP ile doğru ilişkiler geliştirerek ancak etkili olabilirler" ifadelerini kullandı.

MUHATABI İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununda muhatap HDP'dir" açıklamalarına, HDP'nin eski eş başkanı Sezai Temelli, "Muhatap İmralı'dır" şeklinde yanıt vermişti. Böylece CHP'nin başlattığı muhataplık tartışmalarına Kandil'deki terör örgütü yöneticileri de katılmış oldu.