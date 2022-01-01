Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği ifade edildi.
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