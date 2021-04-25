Kandil bölgesinde 4 hedef etki altına alındı!
Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları kapsamında Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedefe yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerine yönelik icra edilen Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ederken, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef de düzenlenen hava harekâtı ile etki altına alınmıştır" denildi.
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