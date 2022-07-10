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10 Temmuz 2022 Pazar 18:13:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 18:14:00

Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN 2 PKK'LI TERÖRİST HAVA HAREKÂTI İLE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ.

OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK!#MSB PİC.TWİTTER.COM/YEFG3MLGSH

&MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) JULY 10, 2022
Etiketler : milli savunma bakanlığı msb operasyon
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