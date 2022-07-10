Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI!&MDASH; T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (@TCSAVUNMA) JULY 10, 2022
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ KANDİL BÖLGESİNDE TESPİT EDİLEN 2 PKK'LI TERÖRİST HAVA HAREKÂTI İLE ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ.
OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK!#MSB PİC.TWİTTER.COM/YEFG3MLGSH
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