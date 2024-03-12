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Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan iki düzensiz göçmen açlıktan öldü
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12 Mart 2024 Salı 13:21:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 13:21:00

Kanarya Adaları'na gitmeye çalışan iki düzensiz göçmen açlıktan öldü

Kaynak: AA

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Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerden 2'si öldü.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna gelen 36 düzensiz göçmenin bulunduğu teknede 2 kişinin öldüğü bildirildi.

EFE haber ajansının, Kanarya Adaları yerel yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin dün akşam Büyük Kanarya adasının güneyinin 140 kilometre açığında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin yaklaştığına dair ihbar aldığı belirtildi.

Söz konusu tekneye sabaha karşı ulaşan Sahil Güvenlik gemisindeki ekiplerin, düzensiz göçmenlerden 2'sinin öldüğünü belirlediği, 34'ünden açlık ve susuzluk nedeniyle sağlık durumları çok kötü olan 15'ini helikopterlerle hastaneye naklettiği kaydedildi.

Sağlık ekiplerinin, kalpleri duran 15 ve 16 yaşındaki iki düzensiz göçmeni de yaptıkları müdahaleyle hayata döndürmeyi başardığı aktarıldı.

Düzensiz göçte en fazla kullanılan destinasyonlardan biri olan Kanarya Adaları'nda 6 Mart'ta da 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : düzensiz göç kanarya adalı açlık
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