"Güngören Kadın Buluşması" kapsamında ilçede bulunan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, etkinlik çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin acısının çok taze olmasına rağmen, hayatını kaybedenler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınadığını belirten Kurum, "Oradaki kardeşlerimize yeni evlerimizi inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. Bu mutluluğa ortak olsunlar. O insanların evinin yapılmasına, orada yeni sağlam güvenli konutlarda oturmasına, mutluluklarına ortak olsunlar." şeklinde konuştu.

"ACİL, ÖNCELİKLİ İŞLER NEYSE BİZ BURAYA ODAKLANACAĞIZ"



Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. İlk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Bu senaryoyu kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız."

"5 YILDIR HALKIMIZ ÇİLE ÇEKİYOR"



Milli Eğitim Bakanlığının daha önce okullarda ücretsiz beslenme desteği projesi başlattığı ve sonra bu projenin askıya alındığı ifade edilerek, öğrencilere ücretsiz beslenme desteğiyle ilgili vaatleri sorulan Kurum, "O projemizi açıkladık. Biz istiyoruz ki İstanbul'da eğitim kıymetli olsun. Okula giden öğrenciler, okula çocuğunu gönderen veliler mutlu olsun, huzurlu olsun. Eğitimde biz Büyükşehir Belediyesi olarak okullarımıza her türlü desteği vereceğiz. Gençlerimizi en iyi şartlarda yetiştirmek istiyoruz. Atölyeler kuracağız, onlara ilave dersler vereceğiz. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencilerimizle halkımızı buluşturacağız. Üniversite öğrencilerimize destek vereceğiz ve okullarda yetişen gençlerimizi çok daha kapsamlı, çok daha detaylı bir şekilde yetiştiriyor olacağız." dedi.

Projeleriyle birçok sorunun çözüleceğine yürekten inandığını dile getiren Murat Kurum, "Tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarına odaklansınlar. Aynaya dönüp bakıp İstanbul'la uğraşıyormuş gibi yapmasınlar. Burada gerçekten 5 yıldır halkımız çile çekiyor." diye konuştu.