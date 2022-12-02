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02 Aralık 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 09:30:00

Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı toplam 780 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Milli Savunma Bakanlığınca çeşitli mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarına 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesine de büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci, boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarına da 236 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 2–31 Aralık tarihleri arasında "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri yine aynı internet adresi üzerinden yayımlanacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 145 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatına KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 pozisyon için sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 5-16 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirecek.

Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecek.

Başvuru şekli, pozisyon dağılımı ve sayısı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar "www.aile.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 80 İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatına sözlü sınav sonucuna göre üniversitelerin farklı fakülte ve bölümlerden mezun 80 İçişleri uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylar 19-23 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi kullanarak "www.icisleri.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere bakanlığın internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

Etiketler : resmi gazete kamu personeli sözleşmeli personel
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