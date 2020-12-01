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Kamu çalışanlarının mesai saatlerine yeni düzenleme
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01 Aralık 2020 Salı 00:27:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 00:28:00

Kamu çalışanlarının mesai saatlerine yeni düzenleme

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

KOVID-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

Etiketler : başkan erdoğan kovid koronavirüs
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