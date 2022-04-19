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19 Nisan 2022 Salı 22:10:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 22:10:00

Kamu çalışanlarına refah payı müjdesi

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına Temmuz ayında yapılacak maaş artışına ilişkin enflasyon farkıyla birlikte refah payı verilmesinin de değerlendirildiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları, 3600 ek gösterge ve kamu çalışanlarına yönelik refah payı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor.

"3600 EK GÖSTERGE BU YIL MECLİS'TEN ÇIKACAK"

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var.

KAMU ÇALIŞANLARINA REFAH PAYI

Bakan Bilgin, milyonlarca kamu çalışanına yapılacak maaş zammına ilişkin, "Temmuz ayında ücret artışları değerlendirilirken, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek." dedi.

Etiketler : Bakan Bilgin 3600 Ek Gösterge Bilgin
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