28 Haziran 2019 07:28 | Cuma
Kalleş saldırı sonrası sınırda hareketli saatler
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sıcak çatışmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına olağanüstü askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor.
ESAD güçleri tarafından İdlib'te TSK gözlem noktalarına yapılan saldırıların ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce askeri personel ve askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcı ulaştı. Burada askeri araçların dolumlarının yapılmasının ardından askeri personeller askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılarla yola çıktı.
Askeri personellerin sıcak çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesine konuşlandırılması bekleniyor.
İHA
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