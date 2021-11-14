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14 Kasım 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 10:30:00

İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklamalar: Türkiye'yi dışarıda bırakırsanız NATO ittifakı zarar görür

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, NATO'nun önemli hemen hemen bütün misyonlarında yer alan bir ülke olarak Türkiye'yi dışarıda bırakmaya devam ederseniz, bundan NATO ittifakı, Türkiye-Amerika ilişkileri zarar görür' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

PARİS'TEKİ LİBYA KONFERANSI

Bu toplantıda yabancı askerlerin çıkarılması konusu Türk askeriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı, bundan rahatsızız. Biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var. Bu anlaşma sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar. Türk askeri sadece askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyor. Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil. Bizim birinci kaygımız Libya'nın toprak bütünlüğüdür. Müttefikler "Sayenizde çatışmaya denge geldi" diyor.

Hafter'e 3 yıl içerisinde verilen ciddi silah gücü var. Hafter'deki silahlar geri alınmadı, şu anda bir yerlerde saklanıyor. İlerde Hafter'in bunları kullanmayacağının garantisi var mı? Önce Hafter ile konuşup Wagner'i oradan çıkarsınlar.

ABD İLE YAŞANAN F-35 KRİZİ

F-35 programı 11 ülkenin imzasıyla kurulmuş bir proje. S-400 meselesi gündeme gelince bir formül olarak onlar bizim de içinde olduğumuz mevcut anlaşmayı sonlandırdılar, yeni bir anlaşma yaptılar. Biz bunun tamamen haksız, hukuksuz olduğunu söyledik. Bundan sadece Türkiye kaybetmez. Program ve içindeki ülkeler de uzun vadede kaybeder.

Ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık bütçe var. Bunu nasıl telafi edebiliriz diye konuşuyoruz. F-16'ların modernizasyonu, yeni F-16'ların alınması gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız bu konuyu Roma'da da Amerika Başkanı Biden'a iletti. Onlar da olumlu yaklaşım içinde olduklarını ifade ettiler. Süreç şu anda devam ediyor. Epey hukuki, teknik konu var. Görüşmeler devam ediyor. Kongre engel çıkarır mı? Evet o ihtimal olarak duruyor.

"TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİLDİR"

Biz şunu söylüyoruz: NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip, NATO'nun önemli hemen hemen bütün misyonlarında yer alan bir ülke olarak Türkiye'yi dışarıda bırakmaya devam ederseniz, bundan NATO ittifakı, Türkiye-Amerika ilişkileri zarar görür. Bu operasyon ve misyonlar zarar görür. Ama Türkiye de alternatifsiz değildir. Patriot almak istedik, İtalya'nın ürettiği sistemi almak istedik. Cumhurbaşkanımız yakından takip etti, ben şahidiyim. Ama Türkiye'yi cevapsız bırakan karşı taraf oldu. Sizin müttefikleriniz bunu vermiyorsa, alternatif bakmak en doğal hakkımızdır. Bu meseleyi de diplomatik yollardan çözmek istiyoruz. Türkiye sadece hakkını talep ediyor.

Biz ABD ile de Rusya ile de iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. ABD ile anlaşamadığımız noktalar var, anlaştığımız noktalar var. ABD'nin FETÖ konusunda PYD konusunda politikasını değiştirmesi gerekiyor.

Etiketler : İbrahim Kalın ABS RUSYA NATO
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