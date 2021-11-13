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13 Kasım 2021 Cumartesi 21:04:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 21:34:00

Kalın: F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında F-16 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin programdan çıkarılması haksız ve hukuksuz olduğunu dile getiren Kalın, " F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Uzmanlar gidip geliyor, görüşmeler devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun konuğu oldu. F-16 ile ilgili kendisine yöneltilen "ABD ile F-16 ve F-35 krizi aşılacak mı?" sorusuna cevap veren Kalın, "F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz" dedi.

İşte Kalın'nın açıklamalarından satır başları;

(Paris'teki Libya konferansı) Bu toplantıda yabancı askerlerin çıkarılması konusu Türk askeriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı, bundan rahatsızız. Biz Libya hükümetiyle yaptığımız anlaşma neticesinde oradayız, bizim hukuki bir gerekçemiz var. Bu anlaşma sayesinde askerlerimiz oraya danışmanlık yapıyorlar. Türk askeri sadece askeri danışmanlık ve eğitimhizmeti veriyor.

Libya'nın temel sorunu Türk askerinin oradan çıkması değil. Bizim birinci kaygımız Libya'nın toprak bütünlüğüdür.

MÜTTEFİKLER "SAYENİZDE ÇATIŞMAYA DENGE GELDİ" DİYOR.

Hafter'e 3 yıl içerisinde verilen ciddi silah gücü var. Hafter'deki silahlar geri alınmadı, şu anda bir yerlerde saklanıyor. İlerde Hafter'in bunları kullanmayacağının garantisi var mı. Önce Hafter ile konuşup Wagner'i oradan çıkarsınlar.

Askerlerimizin paralı askerlerle bir tutulmasını reddediyoruz.

(ABD ile F-35 krizi aşılacak mı?) Türkiye'nin programdan çıkarılması haksız ve hukuksuz. Orada 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. F-16 talebini diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Uzmanlar gidip geliyor, görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'yi dışarda bırakırsanız NATO ittifakı zarar görür.Hava savunma sistemi için alternatif bakmak en doğal hakkımız.

Biz ABD ile de Rusya ile de iyi ilişkiler içersinde olmak istiyoruz. ABD ile anlaşamadığız noktalar var, anlaştığımız noktalar var. ABD'nin FETÖ konusunda PYD konusunda politikasını değiştirmesi gerekiyor.

(Suriye'de çözüm arayışları) Suriye sahasında güvenlik sağladığımız geniş coğrafya var.

Uluslararası toplum Suriye halkını yalnız bıraktı. Suriye'deki mevcut tablo sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Rejimin buradan aklanarak çıkmasını kabul etmeyiz.

Rusya'ya "Tel Rıfat'taki YPG varlığını çıkarın" diyoruz.

Kurulmak istenen terör koridoru Türkiye'nin gayreti sonucu engellendi.

Etiketler : abd türkiye f 16
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