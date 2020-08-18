  • BIST
    1086.2
  • Dolar
    7,3776
  • Euro
    8,7725
  • Altın
    469,9600
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amasya'da çıkan yangında 4 ev küle döndü
Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine tepki! Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak
ABD, eski CIA çalışanını 'Çin'e gizli bilgi verdiği' suçlamasıyla gözaltına aldı
Inter, 22 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi finalinde
Moody's küresel ticaret ile ilgili koronavirüsün yeni riskler oluşturduğunu bildirdi
Trump açıkladı: Faaliyetlerini Çin'den ABD'ye taşıyan şirketlere 'vergi indirimi' sözü
Kenan Sofuoğlu, Cumayeri'nde inşası süren pistte incelemede bulundu
Bilecik'te bir mahalle karantinaya alındı
Kalın: Biz Libya'nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmiyoruz
Nijerya'da kapatılan havalimanları yeniden açılıyor
Engin Altan Düzyatan'dan kızı Alara ile birlikte duygusal paylaşım
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Haiti arasında 7 önemli anlaşma imzalandığını açıkladı
İzmir'de Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sudan'da halk geçici hükümetin kurulmasının yıl dönümünde sokağa indi
ABD Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Sığınağında petrol ve gaz sondajına izin verdi
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Hamas'tan BAE Veliaht Prensi Al Nahyan'a uyarı: İsrail davetini kabul etme
Tunus Meclisi'inden İsrail-BAE anlaşmasına sert tepki: Filistin halkının haklarına saldırıdır
TÜBİTAK: Ülkemizin tam bağımsızlığı yolunda Milli Teknoloji Hamlesi için çalışmaya devam edeceğiz
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni: İşaret fişeği
Barcelona'da teknik direktör Setien görevden alındı
ABD Posta Servisi Beyaz Saray-Demokratlar geriliminin yeni odak noktası oldu
18 Ağustos 2020 Salı 00:20:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 00:20:00

Kalın: Biz Libya'nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmiyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da siyasi çözüm olacağına inandıklarını belirterek, "Biz Libya'nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmiyoruz ve orada askeri mücadelenin sürmesini istemediğimizi her fırsatta söylüyoruz” dedi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Katar ve diğer bazı ülkelerle birlikte Libya’daki siyasi girişimi desteklemek için orada olduğunu söyledi. Libya’da siyasi çözüm olacağına inandıklarını kaydeden Kalın, Sirte ve Cufra’da bir yıl boyunca askeri yığınak yapıldığını ve bundan endişe duyduklarını ifade etti.

Bu durumun barış ve Libya’nın toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunun altını çizen Kalın, Türkiye’nin Libya’nın bölünmesi ile ilgili resmi ve gayri resmi planlara karşı çıktığını kaydetti.

"ASKERİ ÇÖZÜMÜ TERCİH ETMİYORUZ"

Kalın, Türkiye'nin, Libya'nın hiçbir yerinde askeri çözümü tercih etmediğini ifade ederek, "Orada askeri mücadelenin sürmesini istemediğimizi her fırsatta söylüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"HERHANGİ BİR DEVLETLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEYİZ"

Libya’da herhangi bir devletle karşı karşıya gelmek istemediklerini vurgulayan Kalın, Mısır’ın Libya’nın komşusu bir ülke olduğunu ve orada yapıcı bir rol üstlenebileceğine inandıklarını belirtti.

Kalın, “Asıl bizi endişelendiren, Rusya’nın orada Wagner gibi paralı askerler bulundurması ve BAE’nin Hafter’e destek için Sudan, Nijer ve Çad gibi ülkelerden paralı askerler getirmesidir” dedi.

SİRTE VE CUFRA’NIN SİLAHTAN ARINDIRILMASI ÖNERİSİ

Sirte ve Cufra’nın silahtan arındırılması önerisinin çatışmaların durdurulması için dikkate alınabilecek iyi bir fikir olabileceğini düşündüklerini söyleyen Kalın, “Libya hükümeti Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmasını kabul edilebilir şartlarda onaylarsa eğer onları destekleriz. Ancak bunun adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu şehirler siyasi çözüm için bir pencere olabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginlik istemediğini belirten Kalın, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin bölgenin barış ve refah içinde olmasına katkı sağlayabileceğine ve tabii kaynaklarını adil bir şekilde paylaşabileceğine dikkati çekti.

"RUSYA İLE LİBYA’DA DA YARDIMLAŞABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Kalın, "Görüşmede Libya ve Suriye konusu değerlendirildi" bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin, Rusya ile Suriye'de olduğu gibi Libya'da da yardımlaşabileceğini ifade eden Kalın, bunun üçüncü bir ülkenin aleyhine olmayacağını söyledi.

Rusya'nın, Libya’da taraf bir ülke olduğunu vurgulayan Kalın, "Rusya inkar etse de Libya’da Hafter’i desteklediği açık" dedi.

Kalın, Rusya'nın, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümeti arasında arabuluculuk rolü üstelenmek istediğini kaydetti.

Libya’da çözümün siyasi olacağını düşündüğünü tekrarlayan Kalın, "Berlin Konferansına katıldık, Cumhurbaşkanımız oradaydı. Mısır, Katar, Almanya, Rusya ve İtalya gibi herhangi bir ülke siyasi görüşmelere katkı sağlarsa bundan mutluluk duyarız” diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER