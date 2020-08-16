Kalın: Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın küstah sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor' dedi.



Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefetle birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyleyerek Türkiye'yi yeniden dizayn etmeye yönelik Biden'in densiz açıklamaları siyasi arenada bir çok kesimden tepki çekti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: "BIDEN’LAR 'OUR BOYS' DEDİKLERIYLE HİÇ SEÇİM KAZANAMAMIŞTIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biden’lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir."

FAHRETTİN ALTUN: TÜRKİYE MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın aralık ayında kullandığı, bugünlerde medyaya yansıyan ifadelerinin, Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması olduğunu belirtti.

Bu ifadelerin demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmediğini vurgulayan Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun, günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesinin demokrasinin gereği olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma."

ADALET BAKANI GÜL: BU TOPRAKLARDA MİLLET İRADESİNİN ÜZERİNDE HİÇBİR GÜÇ YOKTUR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca gösterdiğini belirtti.

Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: CÜMLELERİNİN NEREYE GİTTİĞİNİN FARKINDA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı televizyon programında Biden'in Türkiye ve Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında, ''Şimdi bu tabii kendisi de cümlelerinin nereye gittiğinin farkında yani diyor ki 'Türkiye'de muhalefet lideriyle iş birliği yapacağım Erdoğan'ı değiştirmeye çalışacağım Doğu Akdeniz'de gerekeni yapacağım' diyor sonra diyor ki 'tabii bu değişikli darbecilik demek değildir' aslında söylemek isteğinin darbecilik olduğunu biliyor. Şimdi Venezuela'daki gündemini Türkiye'ye taşımış. Bir devlet adamına hiç yakışmayan biri gibi konuşmuş burada ikincisi hiçbir şekilde Demokratik Parti başkanından hiç beklenmeyecek şekilde antidemokratik bir açıklama. Geçmişte kendilerine bağlı sömürge devletlerinde yaptıklarını şimdi demokratik ülkelerde yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı milletin iradesiyle seçilmiş ve görevinin başında. Cumhurbaşkanına siyasi tutum üretmek Türkiye'nin karşısında siyasi bir tutum üretmektir. Türkiye'de iktidarın değişiminden bir dış müdahaleyle bahsetmek doğrudan doğruya antidemokratiktir.'' ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: AKIL, İZAN VE SİYASAL AHLAK DIŞI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan ve Türkiye için kullandığı sözlerin akıl, izan ve siyasal ahlak dışı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz. Biden, unutma, Türkiye’de kimin iktidar olacağına sadece milletimiz karar verir. Darbelere, dayatmalara geçit vermez. Emperyalistlerin heveslerini kursaklarında bırakır. Bu sözler geçmiş aylarda söylenmiş olsa da emperyalist, dayatmacı ve darbeci siyaset anlayışının açık bir itirafıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BÜLENT TURAN: JOE BIDEN BİR İTİRAFTA BULUNMUŞ ASLINDA

ABD Başkan Adayı Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkındaki küstah açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 'skandal konuşmasıyla bir itirafta bulunmuş aslında' diyerek 'Adi senaryolarınızın artık bu topraklarda bir karşılığı yok! Sayın Recep tayyip Erdoğan liderliğindeki “dizayn edilemeyen Türkiye'ye” alışacaksınız!' ifadelerini kullandı.

Turan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ABD Başkan Adayı Joe Biden skandal konuşmasıyla bir itirafta bulunmuş aslında. Adi senaryolarınızın artık bu topraklarda bir karşılığı yok! Sayın Recep tayyip Erdoğan liderliğindeki “dizayn edilemeyen Türkiye'ye” alışacaksınız! Bu küstah sözlerle birlikte "Dış güçler / mihraklar, ekonomiye saldırılar, küresel oyunlar / senaryolar, beka meselesi vs" daha net anlaşılmakla beraber, 15 Temmuz’un ardındaki küresel destekçiler / şer odakları da bir bir ortaya çıkıyor. Anlayana fotoğraf net!

TÜRKIYE'NİN WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ KILIÇ'TAN BIDEN'A 15 TEMMUZ 2016 HATIRLATMASI

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Büyükelçi Kılıç, Biden'ın açıklamalarına Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, "15 Temmuz 2016'da demokrasimiz saldırıya uğradığı sırada ve akabinde Türk demokrasisine zamanlı ve güçlü destek vermediği için kamuoyu önünde koşulsuz özür dileyen politikacıların, demokrasiyi yüceltmek ve halkın demokratik tercihlerine saygı duymak gibi temel değerler konusunda kendi kendileriyle tutarlı olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Biden, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sürecinde Türkiye'deki demokratik meşru yönetime zamanında ve yeterli desteği vermediği için sert şekilde eleştirilmişti.

Biden 2014 yılında da Türkiye'nin DEAŞ dahil yabancı savaşçılarla iş birliği yaptığı yönündeki asılsız iddiasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemişti.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki:

- "Türkiye, Biden'ın hadsiz değerlendirmelerde bulunabileceği bir ülke değildir ve bunu Biden'ın bile kavrayabileceği şekilde anlatacak durumdadır"

AK PARTİ GENEL SEKRETERi FATiH ŞAHiN: TÜRKİYE VE DÜNYAYI KAVRAMAYAN BİR AKIL TUTULMASININ ÜRÜNÜ

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın Türk siyasetine dair küstah ve hadsiz değerlendirmelerinin, Türkiye ve dünyayı kavramayan bir akıl tutulmasının ürünü olduğunu belirtti.

Biden'ın, Türkiye'nin gücünü ve önemini kavramakta zorluk çektiğini belirten Şahin, "Türkiye, Biden'ın bu tür hadsiz değerlendirmelerde bulunabileceği bir ülke değildir ve bunu Biden'ın bile kavrayabileceği şekilde anlatacak durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın hadsiz açıklamalarında söz konusu edilen muhalefetin de buna herhangi bir tepki vermemesinin manidar olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu sessizlik muhalefetin 'Dostlarımızla iktidar olacağız.' sözlerini bir kez daha akıllara getirmektedir. Bir kez daha altını çizmek gerekirse, Türk siyasetini dizayn etmeye çalışmak, iktidarı değiştirmek artık dünyadaki herhangi bir ülkenin görebileceği bir hayal olmaktan bile çıkmıştır."

Milletin desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, kendisine rol biçilen değil, oyunları bozan ve oyun kuran Türkiye'nin var olduğunu belirten Şahin, bazıları için acı bir gerçek olan bu durumu, sahada ve masada, havada, karada ve denizde yüzlerine bir tokat gibi çarpmaya devam edeceklerini vurguladı.

BİDEN NE DEMİŞTİ!

Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Joe Biden, ''Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.'' ifadelerini kullanmıştı.