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02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:57:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:57:00

Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'li senatör Lindsay Graham ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'li senatör Lindsay Graham'ı İstanbul'da ağırladı.

Mabeyn Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede Kalın ve Graham, Madrid'teki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

İkili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı.

F-16'LARIN MODERNİZASYONU

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği kaydedildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı için güvenli bir koridorun oluşturulması hususunda Türkiye'nin çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen görüşmede, bu sevkiyatın başarıyla gerçekleşmesinin küresel gıda güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yapıldı.

TÜRKİYE'NİN EGE'DEKİ MEŞRU HAKLARI

Ege ve Akdeniz konularında uluslararası toplumun Türkiye'nin meşru haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altı çizilirken, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehdit eden PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapmaksızın kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiği dile getirildi.

Etiketler : Türkiye İbrahim Kalın NATO Zirvesi
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