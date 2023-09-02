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02 Eylül 2023 Cumartesi 08:37:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 08:37:00

Kahreden kaza haberi: Otobüs ve TIR şarampole uçtu!

Kaynak: AA

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Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tırın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki 48 E 4505 plakalı otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi.

Etiketler : kaza karayolu ölümlü+kaza
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