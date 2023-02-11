''Asrın felaketi''nde yeni görüntüler ortaya çıktı

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11 Şubat 2023 Cumartesi 08:22:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 08:22:00

Kahramanmaraş'taki asrın en büyük depreminden yeni görüntü

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Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu panik görüntülerini kaydetti.

Afetin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde korunmak için güvenli bir alan bulma arayışı yer aldı.

Görüntülerde, tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem sırasında birbirine sarılması da dikkat çekti.

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