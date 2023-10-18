Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü devrildi: 1 can kaybı, 10 yaralı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Göksun- Kahramanmaraş seferini yapan Kamil Kaya idaresindeki yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Arslanbey Çiftliği mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Kaya hayatını kaybederken araçtaki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kaza yerine gelerek yetkilerden bilgi aldı.
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