Özel harekat polisleri 57 saat sonra enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri genç kızı 57 saat sonra enkazdan kurtardı
Kaynak: AA
Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri, 17 yaşındaki kızı enkazın altından 57 saat sonra sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Şazi Bey Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında çalışma yapan özel harekat polisleri, lise öğrencisi Ayşe Çimen'e ulaştı.
Enkazdan çıkarılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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